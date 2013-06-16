Actualidad

España le ganó a Uruguay y mostró el mejor fútbol de la Copa Confederaciones

Los dirigidos por Vicente Del Bosque vencieron a los charrúas con goles de Pedro y Soldado. El descuento celeste fue de Luis Suárez.

  • Foto 1 de 8Pereira y Fábregas disputan el balón. Foto: EFE

  • Foto 2 de 8Alba y Pereira en acción en Recife. Foto: EFE

  • Foto 3 de 8Fábregas choca con Godín en una acción de juego. Foto: EFE

  • Foto 4 de 8Fábregas junto a Gargano en acción. Foto: EFE

  • Foto 5 de 8Pereira marca a Iniesta. Foto: EFE

  • Foto 6 de 8Pedro celebró efusivamente su gol. Foto: EFE

  • Foto 7 de 8Roberto Soldado celebra su gol. Foto: EFE

  • Foto 8 de 8Luis Suárez anotó el descuento con un golazo. Foto: EFE

