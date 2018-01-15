Ya opera el sistema ILS en el Ernesto Cortissoz

El Sistema Instrumental de Aterrizaje categoría 2 sería la nueva herramienta en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla. El mecanismo se usa para orientar las aeronaves durante el proceso de aproximación a la pista.

Según la Aeronáutica Civil, será de gran importancia en momentos de poca o nula visibilidad. Además, manifestaron que el nuevo sistema se instaló para fortalecer la seguridad operacional del aeropuerto, con esto se logrará un mayor dinamismo en las operaciones del Cortissoz.

Además, señaló que la puesta en funcionamiento de este sistema instrumental de navegación mejora los procedimientos en los aterrizajes, reduce los tiempos de maniobrabilidad en la pista y los costos operacionales de las aerolíneas. También beneficia a los usuarios del transporte aéreo optimizando los tiempos de vuelo.