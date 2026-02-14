W Radio se toma Cali este 27 de mayo

Desde la capital del Valle del Cauca hacemos un cubrimiento especial, originando desde los 95.5 F.M. y los 700 A.M.. Foto:( Thot )

En medio de una nueva jornada de manifestaciones, convocadas por sindicatos y organizaciones sociales en todo el país, el paro nacional ya casi se cumple casi un mes entero de protestas contra las políticas gubernamentales, la pobreza y la violencia policial.

Una importante fracción del reclamo ciudadano de estas últimas semanas ha pedido un desarme del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), además de una reforma de la Policía. Sin embargo, los problemas de orden público por los choques entre civiles y uniformados se han sentido con intensidad en sitios clave de las principales ciudades del país, como el Portal de las Américas en Bogotá o Siloé en Cali.

En la capital del Valle del Cauca, los bloqueos en las principales vías de acceso ya dejan grandes pérdidas que preocupan a algunos empresarios, sobre todo pequeños y medianos.

Este 27 de mayo, W Radio hace un cubrimiento especial desde la capital del Valle del Cauca, originando desde los 95.5 F.M. y los 700 A.M.

Siga aquí el minuto a minuto de esta jornada:

W Radio habló con Andrea Buenaventura, directora de la Fundación Delirio, aseguró que aunque el estallido social y la crisis que ha desatado las manifestaciones y bloqueos en Cali representan un desafio para la organización cultural, no ha sido el primero que han enfrentado. Sobre esto, Buenaventura dijo que "tenemos un corazón imbatible para seguir luchando".

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 00:00 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Daniel Erazo y Ana María Triana, fundadores de 'Más Brownie Gourmet', hicieron un llamado a leventar los bloqueos en el Valle del Cauca para no evitar que el colapso económico de su empresa se agrave cada día.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 00:00 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Habitante del sector de Aguablanca e integrante del Bloque Resistir aseguró que piden la presencia permanente del presidente Iván Duque en la ciudad para coordinar las mesas de diálogo entre representantes del Gobierno y los manifestantes.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 00:00 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Andrés Valencia, integrante de la Primera Línea de la capital vallecaucana, representantes de las negritudes y la juventud afirmó que "no queremos recibir más 'plomo'. No queremos más sangre de los jóvenes" y le exigió al Gobierno local y nacional las gantías de seguridad suficientes para retomar las mesas de diálogo.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 00:00 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Claudia Calero, presidente de Asocaña, dijo que “el papel del sector empresarial es fundamental, estamos convencidos que con los diálogos se pueden hacer unas bases para construir un país mejor”.

Darcy, habitante del Oeste de Cali, recalcó que “esta es una de las comunas más afectadas por los bloqueos”

Habitante del oeste de Cali pide a las autoridades intervenir los retenes y bloqueos ilegales en la ciudad

Habitante del oeste de Cali hace un llamado al alcalde Jorge Iván Ospina. Denuncia peajes y retenes ilegales

Marcela Osorio, gerente de mercadeo del Templo de la Moda en Cali, indicó que “cuatro de nuestras tiendas fueron vandalizadas, la compañía por el momento no ha despedido a nadie. Tenemos nuestras prendas represadas y queremos seguir generando empleo”.

Armando, líder del bloqueo en el Peaje de Rozo, dijo que “nosotros damos paso a las personas y a las cosas esenciales”.

Pedro Carvajal, presidente de Carvajal, señaló que “solo en Cali tenemos 253.000 micronegocios que generan 385.000 empleos. En este momento es más fácil ser pesimista que optimista, tenemos unas plantas con riesgos altísimos de pararse”.

Por su parte, Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca, reiteró que “es una situación muy difícil la que estamos viviendo, somos el departamento más afectado por el Paro Nacional. En las mesas llegamos a acuerdos, pero cuando levantamos la mesa, llegaron unas personas que hacen vandalismo”.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, contó en La W que “Hay una gran preocupación en la construcción porque no se consiguen los materiales. Estos son empleos de las personas de estratos más populares de la ciudad. La zona industrial está teniendo dificultades por desabastecimiento y por el traslado de mercancía”

Felipe, vocero del paro en Siloé (Cali), hace un llamado al presidente Iván Duque para que escuche a los jóvenes de Cali

Julio Spataro, presidente de Spataro Napoli Sas, de los Productores de camisas más grandes de Latinoamérica, comentó que han dejado de producir más de 100 mil camisas para clientes en el exterior y en Colombia. Han perdido más del 20% de los clientes por no cumplir y se han perdido más de 140 empleos de madres cabeza de hogar.

Luisa, vocera del paro y las protestas en Siloé (Cali) denuncia abusos policiales y hace un llamado a la comunidad internacional

Otro ciudadano explicó que “caminamos aproximadamente una hora. Los bloqueos no nos benefician mucho y no vemos soluciones todavía”.

Gabriel, dueño de almacén de zapatos en Cali, recalcó que “mucha mercancía se nos pierde y hay que pagar arriendo y toca pagarles a los trabajadores. Yo creo y calculo por lo menos cinco millones en pérdidas. Yo apoyo el paro, pero los bloqueos sí nos afectan”

Otro habitante enfatizó que “estamos muy preocupados por la situación en la ciudad. Nos ha afectado mucho el tema del transporte masivo porque nos ha tocado caminar”.

Más jóvenes de la Primera Línea en el oriente de Cali hacen un llamado para que el Gobierno los invite a dialogar

En la vía antigua de Yumbo-Cali, trabajadores caminan varias horas para llegar a sus lugares de trabajo a causa de los bloqueos.

Dos voceros del paro en Cali hablaron en los micrófonos de La W. “Estamos en una dictadura. Le pedimos al Gobierno sentarse a escuchar a las personas, Duque solamente ha intentado enviar a emisarios”: Yaqueline habitante de Cali

También, Felipe, vocero del Paro en Cali dijo que “el abuso policial es algo que siempre se ha vivido. Este Gobierno compró la Policía con impunidad”.

La vía Cali-Yumbo está bloqueada. Empresas como Cementos Argos, ubicadas en el sector, no pueden sacar sus camiones.

La W llegó a Puerto Resistencia, uno de los puntos más álgidos de las protestas en Cali

Comerciante de la Galería Alameda en Cali habla sobre los precios de los productos en medio del paro en la ciudad.

Don Pedro, comerciante de la Alameda en Cali, indicó que “comparto la idea del paro porque siempre he dicho que uno debe darles la continuidad a los jóvenes. Que los jóvenes se apoderen del país y que ellos miren qué pueden hacer”.

Un trabajador de una empresa de Transporte en Cali señaló que “en Jamundí nos están cobrando mucho por cada viaje que realicemos.

Un habitante de Cali, dijo que “nosotros somos jóvenes, no somos vándalos, estamos luchando por nuestros derechos. Estaremos hasta que el Gobierno colabore”.

Diana, habitante de Cali, manifestó que “apoyo el paro porque estamos muy mal con este Gobierno, pero en los bloqueos sí deberían dejar pasar. Todos los días tenemos transporte público, pero como no nos dejan entrar nos toca caminar”.