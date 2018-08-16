Policía investiga accidente de un bus que transportaba venezolanos en Cauca

Los 41 pasajeros fueron identificados como ciudadanos venezolanos que viajaban desde la ciudad de Cúcuta a Ipiales. Foto: Getty Images( Thot )

El Departamento de Policía Cauca informó que se adelantan investigaciones para dar claridad a las causas de un accidente de tránsito en el que resultaron implicados un camión de carga y un bus de servicio público que transportaba ciudadanos venezolanos.

Según las autoridades, los hechos ocurrieron en el sector de Mandivá, municipio de Santander de Quilichao, en la vía Panamericana, donde se presentó una colisión lateral entre el camión que cubría la ruta Sotará – Yumbo y el bus con 41 pasajeros a bordo.

La Seccional de Tránsito y Transporte estableció de manera preliminar que el accidente se produjo por una posible invasión de carril de uno de los dos vehículos, hechos en los que no se registraron víctimas ni personas heridas de gravedad.

La Policía Nacional informó que los 41 pasajeros fueron identificados como ciudadanos venezolanos que viajaban desde la ciudad de Cúcuta a Ipiales, Nariño, y quienes presentaron los permisos y documentación vigente al igual que los vehículos.

Por otra parte, se anunció una investigación para determinar con claridad las causas de este percance.