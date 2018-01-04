‘Pico y Placa’ se extenderá una hora este año en Popayán

Restricción para los vehículos y motocicletas particulares será de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. La aplicación iniciará el martes 9 de enero.. Foto: Colprensa( Thot )

El secretario de Tránsito y Transporte de Popayán, Rubén Caicedo Celis, informó que a partir del próximo martes 9 de enero se aplicarán las nuevas modificaciones de la medida de ‘Pico y Placa’ para el año 2018 en la Ciudad.

El decreto se promulgará este jueves, pero será efectivo en la fecha señalada porque el viernes 5 de enero fue decretado día cívico por la Alcaldía Municipal, en el marco de la Fiesta de Reyes.

Entre el 9 y el 15 de enero a quien infrinja la norma le aplicarán un comparendo pedagógico, para que la persona sancionada haga un curso de tránsito, so pena de convertirse en una multa.

Para este año, la medida que se aplica a vehículos y motocicletas particulares, se extenderá una hora, es decir desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, con la siguiente distribución numérica:

Lunes: Vehículos con placas terminadas en 3 y 4.

Martes: Vehículos con placas terminadas en 5 y 6.

Miércoles: Vehículos con placas terminadas en 7 y 8.

Jueves: Vehículos con placas terminadas en 9 y 0.

Viernes: Vehículos con placas terminadas en 1 y 2.

“(…) Hasta el próximo 15 de enero la aplicación será de carácter pedagógica, para lo cual estaremos trabajando de manera articulada con la Policía Metropolitana y así generar campañas educativas que informen y concienticen a la comunidad”, dijo Caicedo Celis.