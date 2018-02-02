Nuevo caso de intolerancia contra un agente de tránsito en Cali. Foto: Captura de pantalla video Caliweb( Thot )

En un video que circula por redes sociales se evidencia el momento en el que un agente de tránsito adscrito a la secretaría de movilidad de Cali forcejea con un conductor que fue detenido durante un operativo contra el transporte informal que se adelantaba en la autopista Simón Bolívar.

En medio de la altercado, ocurrido el jueves 1 de febrero, el conductor arranca el vehículo de forma repentina para darse a la fuga y casi arrastra al funcionario, pero, además, arrolla a dos motos en las que se movilizaban los agentes de tránsito.

El agresor fue detenido minutos más tarde y su vehículo le fue inmovilizado.

Desde la Secretaría de Movilidad Municipal rechazaron este tipo de actuaciones e hicieron un llamado a la tolerancia.