Muere un motociclista en accidente en la vía Panamericana en Cauca

Evelio Cantor perdió la vida en medio de un fatal accidente de tránsito. Foto: Cortesía Yamir Mosquera( Thot )

Las autoridades confirmaron que como Evelio Cantor fue identificado el ciudadano que en las últimas horas perdió la vida en medio de un fatal accidente de tránsito registrado en la vía Panamericana, entre los municipios de Piendamó y Popayán, Cauca.

Según información preliminar, el hombre oriundo de la vereda La Isla del Pontón, del municipio de Cajibío, viajaba en una motocicleta en compañía de una familiar, menor de edad, cuando a la altura del sector de Calibío, chocó violentamente contra una tractomula.

La acompañante, que fue remitidita a una clínica de alto nivel de la capital del Cauca, les dijo a los socorristas que se salvó porque Evelio, al percatarse de la cercanía del automotor de carga pesada, decidió expulsarla de la motocicleta.

Testigos narraron que el hombre quedó en lamentables condiciones, pues sufrió un fuerte golpe que le destruyó la cabeza.

La vía Panamericana estuvo cerrada durante algunos minutos mientras las autoridades realizaron el levantamiento del cadáver. La Seccional de Tránsito y Transporte, a través de su grupo de Criminalística, inició las investigaciones correspondientes para dar claridad a lo ocurrido.