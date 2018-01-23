Gremio del transporte especial del Valle rechaza decreto de chatarrización. Foto: La Wcon Julio Sánchez Cristo( Thot )

Cerca de 400 conductores de vehículos especiales del Valle del Cauca realizaron este martes una manifestación pacífica en Cali, rechazando el proceso de chatarrización que ordena el Gobierno Nacional.

Los propietarios afectados solicitan que haya una remuneración acorde a sus necesidades economías o que se les permita laborar un año más.

La movilización inició a las 8:00 de la mañana en el Puente de los Mil Días, al oriente de Cali.

La caravana de vehículos recorrió las principales calles de la ciudad lo que ha generó gran congestión en varias zonas. El cuerpo de agentes de tránsito de la secretaria de movilidad de Cali acompañó el recorrido que se desarrolló sin ningún inconveniente.