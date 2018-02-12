En Nariño se reportaron afectaciones por acciones del Eln

Ante el temor de una acción en contra de población civil, varias empresas de transporte paralizaron sus actividades como medida preventiva. Foto: Getty Images( Thot )

La primera acción del Ejército de Liberación Nacional (Eln) se registró en zona rural de La Cruz, municipio ubicado al norte de Nariño, donde un vehículo de transporte de servicio público fue detenido en el punto de Plazuelas. El conductor del automotor presentó una herida en la frente, pero sin mayores complicaciones en la atención médica.

La otra acción se registró, según el alto mando de la Policía Nacional, en la vía Pasto Tumaco a la altura del corregimiento de La Guayacana. En este lugar, unidades antiexplosivos del Ejército Nacional y la Policía Nacional desactivaron un artefacto con mediano poder de detonación.

Líderes sociales reportaron una baja movilidad y tránsito de vehículos, además de personas en varios municipios donde históricamente hace presencia este grupo guerrillero. Ante el temor de una acción en contra de población civil, varias empresas de transporte paralizaron sus actividades como medida preventiva para evitar afectaciones en sus automotores.