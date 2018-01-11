El Ministerio de Transporte respaldó proyecto de transporte urbano fluvial en Montería

Viceministro de Transporte, Andrés Chavez, el Ministro de Transporte, Germán Cardona, y Alejandro Maya, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.. Foto: Colprensa( Thot )

El viceministro de Transporte, Andrés Chaves, estuvo durante este miércoles en la socialización de los diseños definitivos del proyecto de transporte fluvial por el Río Sinú - Línea Azul encabezada por el alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda.

Chaves afirmó que el Gobierno Nacional y el Ministerio de Transporte respaldan esta iniciativa por dos razones fundamentales: la primera es que promueve la movilidad sostenible y la segunda es que le da la importancia que el río merece.

Por su parte el alcalde de Montería, Daniel Pineda, explicó que el sistema Línea Azul contempla la construcción de 15 embarcaderos que conectarán la ciudad de sur a norte y permitirán la integración con los otros modos de transporte público de la ciudad con una inversión de 12 mil millones de pesos.

La iniciativa será presentada ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión Caribe para su aprobación y posteriormente abrir la licitación pública.