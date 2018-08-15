Contratista del PAE Santander 2016 fue condenada a 42 meses de prisión
Se trata de Luisa Fernanda Flórez, representante legal de la empresa Surcolombiana de Inversiones, contratista del PAE en 2016.
Un juez de conocimiento condenó a Luisa Fernanda Flórez Rincón, representante legal de la empresa Surcolombiana de Inversiones, a 42 meses de prisión por las irregularidades en el contrato del Programa de Alimentación Escolar en Santander 2016.
Además, Flórez Rincón deberá pagar una multa de 724 millones de pesos y no podrá ejercer funciones públicas por 58 meses y responde por los delitos de celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales en concurso con peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y privado.