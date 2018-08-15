Confirman medida de aseguramiento para alcalde de Barrancabermeja
El mandatario, Darío Echeverry, habría interferido para sabotear su revocatoria.
Un juez de Bogotá acaba de confirmar la medida de aseguramiento domiciliaria del alcalde de Barrancabermeja Darío Echeverry, por presuntamente sabotear la revocatoria de su mandato que se votó el 2 de julio del 2017.
Además ordenan la recaptura de su esposa Mary luz Núñez, quien quedó grabada en unos audios revelados en La W donde se evidenciaba una intensión de sabotear esta votación.
Teniendo en cuenta esta decisión del juez, el gobernador de Santander, Didier Tavera, deberá nombrar un alcalde para Barrancabermeja.