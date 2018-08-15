6AM W6AM W

Confirman medida de aseguramiento para alcalde de Barrancabermeja

El mandatario, Darío Echeverry, habría interferido para sabotear su revocatoria.

Daría Echeverry. Foto: Colprensa

Daría Echeverry. Foto: Colprensa(Thot)

Un juez de Bogotá acaba de confirmar la medida de aseguramiento domiciliaria del alcalde de Barrancabermeja Darío Echeverry, por presuntamente sabotear la revocatoria de su mandato que se votó el 2 de julio del 2017.

Además ordenan la recaptura de su esposa Mary luz Núñez, quien quedó grabada en unos audios revelados en La W donde se evidenciaba una intensión de sabotear esta votación. 

Teniendo en cuenta esta decisión del juez, el gobernador de Santander, Didier Tavera, deberá nombrar un alcalde para Barrancabermeja. 

