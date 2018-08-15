6AM W6AM W

Bucaramanga

Capturan en Bucaramanga al presunto secuestrador de Salud Hernández

Se trata de Alfonso Eliecer Pache Contreras de 29 años, alias Fabian.

Se trata de Alfonso Eliecer Pache Contreras de 29 años, alias Fabian.. Foto: Cortesía

Se trata de Alfonso Eliecer Pache Contreras de 29 años, alias Fabian.. Foto: Cortesía(Thot)

En una operación conjunto entre el Gaula Militar y la Policía Metropolitana de Bucaramanga  se logró la captura de Alfonso Eliecer Pache Contreras de 29 años, alias Fabian, quien habría perpetrado el secuestro de la periodista Salud Hernández en Norte de Santander en 2016.

La captura se registró en inmediaciones de la Universidad Industrial de Santander y la Universidad de Investigación y Desarrollo al norte de Bucaramanga.

Alias Fabian fue capturado bajo el delito de concierto para delinquir con fines terroristas y extorsivos y es acusado de ser el Comandante de la comisión del  Tarra, compañía comandante Diego del ELN.

