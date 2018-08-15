Capturan en Bucaramanga al presunto secuestrador de Salud Hernández

En una operación conjunto entre el Gaula Militar y la Policía Metropolitana de Bucaramanga se logró la captura de Alfonso Eliecer Pache Contreras de 29 años, alias Fabian, quien habría perpetrado el secuestro de la periodista Salud Hernández en Norte de Santander en 2016.

La captura se registró en inmediaciones de la Universidad Industrial de Santander y la Universidad de Investigación y Desarrollo al norte de Bucaramanga.

Alias Fabian fue capturado bajo el delito de concierto para delinquir con fines terroristas y extorsivos y es acusado de ser el Comandante de la comisión del Tarra, compañía comandante Diego del ELN.