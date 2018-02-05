Acuerdan fusionar y trasladar 2 peajes del Urabá antioqueño

Luego de una reunión entre el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez; el viceministro de Transporte, Andrés Chaves; y el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Dimitri Zaninovich, se acordó fusionar y trasladar las casetas de Chaparral y Río Grande al sitio conocido como 'El Tigre', en inmediaciones de Chigorodó.

Así mismo, se reanudará el cobro del peaje de Cirilo, dado que los alcaldes reconocen que los peajes son necesarios para el progreso del Urabá y el Proyecto Mar 2.

Según información entregada por las autoridades, el traslado de dicho peaje general a un faltante superior a los 100.000 millones de pesos en los próximos 10 años, razón por la cual se revisará el alcance del proyecto.

Esa solución requerirá un enorme esfuerzo económico que será asumido por el gobierno nacional, el departamento y las alcaldías de Turbo Apartadó, Carepa y Chigorodó, para encontrar una solución al desarrollo del proyecto Autopistas Mar 2.