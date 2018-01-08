Accidentes de tránsito dejan un muerto y 26 heridos en Cauca. Foto: Policía( Thot )

Las autoridades confirmaron que una persona falleció y otras 26 resultaron heridas en medio de accidentes de tránsito registrados en las últimas horas en sectores rurales de los municipios de Caldono, y Bolívar, Cauca.

En el primer caso, ocurrido en la vía a Pescador, jurisdicción del municipio de Caldono, una persona murió y otras 19 sufrieron heridas como consecuencia de un choque múltiple, según informó el alcalde Paulo Pisso.

En el percance resultaron implicados dos vehículos de servicio público de pasajeros y una motocicleta. La Policía informó que la víctima es un hombre que viajaba colgado en la parte posterior de un campero; los heridos fueron atendidos en hospitales de la zona.

Mientras tanto, en el sector de Guayabillas, municipio de Bolívar, sur del Departamento, un bus escalera o ‘chiva’ se volcó por motivos que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, dejando siete personas heridas.

La secretaria de Salud del Cauca, Lucy Amparo Guzmán, indicó que los afectados no revisten gravedad y fueron trasladados al hospital local para la atención correspondiente.

La Policía Nacional a través de su personal de Tránsito y Transporte, así como las alcaldías, iniciaron las pesquisas correspondientes para aclarar los casos.