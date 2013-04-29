Restricción para ingreso de abogados al Buen Pastor
Al parecer la situación se presenta por un enfrentamiento entre algunas internas y la guardia del penal.
Varios abogados que llegaron este lunes a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá se mostraron sorprendidos porque no pudieron ingresar al centro de reclusión para hablar con las detenidas.
Al parecer, la restricción responde, según los juristas, a un enfrentamiento que se habría registrado la semana anterior entre algunas internas y la guardia del penal.
Los abogados que se comunicaron con www.wradio.com.co se mostraron confiados en que en las próximas horas se normalizarán las visitas en la cárcel de mujeres de Bogotá.
