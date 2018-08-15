Reclutador de falsos positivos colaborará con la Fiscalía

El juez del caso que adelanta por las ejecuciones extrajudiciales pidió un tiempo para analizar las pruebas y emitir elementos de juicio. Foto: Colprensa( Thot )

Alexander Carretero Díaz, uno de los principales reclutadores de víctimas de "falsos positivos", busca un preacuerdo con la Fiscalía para colaborar en el esclarecimiento de estos crímenes.

Díaz enfrenta varios procesos judiciales por el presunto reclutamiento de jóvenes que posteriormente entregó al militares del Ejército que los asesinaron en medio de ejecuciones extrajudiciales en Gamarra y Aguachica, sur del Cesar, y fueron asesinadas en zona rural de los municipios de Bucarasica y Abrego en Norte de Santander y en el sector de 'La Curva', en la vía que comunica Ocaña con Cúcuta.