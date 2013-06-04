Procurador profirió pliego de cargos contra servidores públicos por caso InterBolsa

Pliego de cargos formuló la Procuraduría General de la Nación en contra de varios funcionarios de la Superintendencia Financiera por las presuntas irregularidades en no denunciar y tomar medidas necesarias para evitar las anomalías registradas en InterBolsa.



La determinación judicial afecta al superintendente financiero Gerardo Alfredo Hernández Correa, porque al parecer no tomó decisiones para evitar lo que estaba ocurriendo en la comisionista de bolsa.



Igualmente fue afectado con el pliego de cargos, Diego Mauricio Herrera Falla en su condición de superintendente delegado para supervisión de riesgos de mercado, Rosita Esther Barrios Figueroa, en su calidad de superintendente delegada adjunta, Sandra Patricia Pérez Díaz, superintendente delegada para emisores, portafolios de inversión y otros agentes, Luis Fernando Cuadrado Zapra y Juan Pablo Arango.



Finalmente la Procuraduría General de la Nación archivó la investigación disciplinaria que adelantó en contra de Juan Pablo Coy Navarro, director de conducta, tras considerar que no existió responsabilidad alguna de su parte en los hechos.