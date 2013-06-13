En la Cámara estudiarán artículos del código penitenciario para evitar una "fuga masiva"
El representante Alfonso Prada contó en www.wradio.com.co que tuvieron que aplazar la votación al Código Penitenciario porque “en cualquier momento se podía colar una salida masiva de presos”.
Por eso, dijo Prada, analizarán uno por uno los artículos del código penitenciario.
Además, afirmó que se logró frenar un artículo mediante el cual se permitiría otorgar casa por cárcel a delitos de menos de 8 años de condena y este será el primer punto a tratar en la plenaria del próximo lunes 17 de junio.
