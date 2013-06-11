6AM W6AM W

El no pago a dueños de volquetas agravaría situación disciplinaria de Petro

Petro está siendo investigado por el Ministerio Público por las presuntas irregularidades en la puesta en marcha del nuevo esquema de recolección de basuras en la capital.

Foto: El Tiempo(Thot)

Las denuncias sobre el no pago en los últimos meses a los dueños de volquetas utilizadas para recolección de basuras de Bogotá serían anexadas a la investigación que se adelanta contra el alcalde Gustavo Petro.

Fuentes consultadas por www.wradio.com.co, afirmaron que los investigadores de la Procuraduría General de la Nación decidirán si incluyen dichas denuncias, lo que agravaría la situación disciplinaria del alcalde.

Según se conoció, los dueños de las volquetas han denunciado en las últimas horas que Aguas de Bogotá no les ha pagado.

