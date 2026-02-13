Corte niega eutanasia a recluso de Popayán que la solicitó

La Corte Constitucional le negó el derecho a la muerte asistida a un recluso de la cárcel de Popayán, que luego de denunciar que el sistema de salud no ha tratado oportunamente las cuatro enfermedades que dice padecer, solicitó la eutanasia.



El alto tribunal determinó que las patologías que dice tener el interno -enfermedad diverticular, varicocele bilateral, prostatitis crónica y pérdida de audición en su oído izquierdo- no son terminales o devastadoras "sobre los cuales se pueda inferir que producen estados de indignidad cuya cura sea la muerte exclusivamente, o que los tratamientos médicos que requiera el tutelante para restablecer sus condiciones de salud, no funcionen".



Por eso, la corporación ordenó a Caprecom que adelante todas las valoraciones necesarias de acuerdo a las dolencias que expresó el recluso, y advirtió que no basta con el deseo de quien se encuentra enfermo para proceder a ordenar una eutanasia, pues se debe cumplir una serie de requisitos como, por ejemplo, que la enfermedad de quien solicita el procedimiento sea terminal y que ello sea certificado por un médico.



"Cabe destacar que en la sentencia T-970 de 2014 se identificó que una EPS había desconocido el derecho a morir dignamente tras negarse a practicar la eutanasia. En dicha ocasión, la demandante padecía de una enfermedad terminal que comprometía gravemente sus funciones vitales, lo cual fue diagnosticado por un médico. Contrario a lo anterior, en el presente caso no reposa el precitado diagnóstico. En ese sentido, la solicitud del señor ***, encaminada a que mediante fallo de tutela se ordene al personal médico que le practiquen la muerte asistida, no cumple con las exigencias establecidas por esta Corporación para dicho fin", dice la Corte.



Requisitos para la práctica de la eutanasia



Para la Corte, entre los requisitos para la aprobación de la muerte asistida se encuentran que el especialista diagnostique que la enfermedad sea terminal, pues "no basta el mero señalamiento en ese sentido del paciente, siendo este último quien determina si el padecimiento produce sufrimientos incompatibles con su vida digna".



Igualmente se toma como requisito que el consentimiento de la persona que solicita la muerte asistida debe ser libre, informado e inequívoco, esto es, "que (a) no haya presión por parte de terceros; (b) el paciente y su familia cuenten con toda la información objetiva y necesaria por parte de los especialistas y; (c) la decisión sea consistente y sostenida".