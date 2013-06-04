Concejal José Rodríguez, implicado en “carrusel de contratos”, fue recluido en La Picota

El Inpec informó que el concejal de Bogotá, José Juan Rodríguez, fue recluido en la cárcel La Picota. El político ingresó en compañía de tres unidades del CTI de la Fiscalía.



Las unidades lo entregaron a guardias del Inpec, tal y como lo había establecido un juez de control de garantías.



"El señor José Juan Rodríguez presentó su documento de identificación, ingresó con algunas mudas de ropa y se le realizó la correspondiente reseña decadactilar en desarrollo de los protocolos en los establecimientos a cargo del Inpec”, señaló el Inpec en un comunicado.