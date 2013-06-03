Capturadas dos personas e incautados 149 kilos de cocaína

Un golpe propinó la

Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL

a las organizaciones de narcotráfico con la incautación de 145 kilos de cocaína hallados en una residencia ubicada en el sector de Modelia.









De acuerdo con la investigación adelantada por unidades adscritas al Grupo de Estupefacientes de la DIJIN, la droga estaba empacada en forma de panela con la marca 097 y distribuida en seis bolsas plásticas negras listas para su envío hacia Estados Unidos.









La casa donde se realizó la diligencia de allanamiento y registro servía a la organización dedicada el tráfico y comercialización de estupefacientes, como bodega de almacenamiento y lugar de paso previo a los envíos al exterior.









Como una forma de proteger los alijos, esta organización tenía un completo equipo de circuito cerrado de televisión, lo que les permitía vigilar de manera permanente el exterior de la residencia y controlar los movimientos de transeúntes y autoridades.









En el sitio fue incautada, además, una camioneta 4x4 que era utiliza, al parecer, para trasladar los alijos hacia la costa atlántica colombiana, donde era pasada a buques con destino a Norteamérica.









En operaciones simultáneas la

DIJIN, también en el sector de Modelia, se incautó de 4.4 kilos de cocaína y capturó a dos hombres que transportaban la droga en un vehículo de servicio público.