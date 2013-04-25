Apartes del Código Minero serán puestos a consulta inmediata de las comunidades indígenas

La determinación se toma como consecuencia de la decisión de la Corte Constitucional que negó la prórroga para revisión del. Serían 30 artículos los relacionados con el tema.“El Código está vigente, lo que se cae son los 30 artículos (…) podríamos claro está hacer un nuevo esfuerzo para consultar a las comunidades indígenas y presentarlo al Congreso”, le dijo elLa Corte Constitucional negó la prórroga solicitada por el Gobierno Nacional para hacer los ajustes al nuevo código minero que fue declarado inexequible por esa corporación judicial.La corporación había declarado no ajustado a la Carta Política el nuevo código minero, ya que no se había hecho la consulta a las comunidades indígenas afrodescendientes sobre la nueva normativa que regía para la explotación minera en el país.