ACTUALIZACIÓN NOTICIA:

De conformidad con el Judgment of Acquittal, Document No. 136, de fecha 22 de noviembre de 2024, proferido por la United States District Court for the Southern District of Florida, dentro del proceso No. 19-20738-CR-BLOOM(MARRA), el señor Carlos Mahecha fue declarado no culpable de los cargos Uno (1) a Diez (10) de la acusación, por lo que el despacho ordenó su absolución, libertad y exoneración de la fianza (bond).

Asimismo, mediante Order Granting Motion to Approve Settlement and Compromise of Controversy, ECF No. 1081, de fecha 28 de febrero de 2025, proferida por la United States Bankruptcy Court for the Southern District of Florida, Fort Lauderdale Division, dentro del proceso de Bal Harbour Quarzo, LLC, Case No. 18-11793-SMG, se aprobó en todos sus aspectos el acuerdo de transacción (Settlement Agreement) celebrado entre el Trustee y Carlos Elias Mahecha Diaz, Maria Anastasia Casas Matiz y Felipe Mahecha Casas. La decisión ordenó a las partes cumplir las obligaciones y términos establecidos en dicho acuerdo.

El pasado 25 de febrero, en La W se conoció la denuncia de María Fernanda Guerra sobre el proyecto inmobiliario Quarzo Bal Harbour en Miami, quien reveló que Carlos Mahecha, su esposa Anastasia Casas y su socio Juan Guillermo Arcila estafaron a más de 150 personas a quienes les prometieron un hotel cinco estrellas con buena rentabilidad.

Sobre este caso, se han seguido conociendo más denuncias. En esta oportunidad, Armando Buitrago conversó con La W sobre su caso personal y reveló que hizo una inversión de 125.000 dólares, pues le prometieron que obtendría una rentabilidad del 8% anual.

No obstante, Buitrago advierte que, a día de hoy, no ha recibido un centavo de esta inversión.

“Cada seis meses me mandaban reportes en los que decían cómo se iba desarrollando el proyecto”, contó Buitrago en La W.

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