Como “un chimpancé en tacones” calificó Pamela Ramsey Taylor a Michelle Obama

La alcaldesa de Virginia Occidental, Pamela Ramsey Taylor, se refirió a la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, como un “chimpancé” en su perfil de Facebook.

“Será refrescante tener a una elegante, hermosa y digna dama en la Casa Blanca. Estoy harta de ver a un chimpancé en tacones”, escribió la alcaldesa de uno de los estados que apoyaron al candidato republicano, Donald Trump, en las recientes elecciones presidenciales del 8 de noviembre en las que resultó vencedor.

De inmediato, los usuarios de las redes sociales se indignaron por la naturaleza ofensiva y racista del comentario. Sin embargo Beverly Whaling, la alcaldesa de Clay, celebró las palabras de la alcaldesa de Virginia Occidental: “Esto me hizo el día, Pam".

Imágenes de la publicación se han reproducido en distintas redes sociales, en las que los internautas manifestaron su rechazo a estas declaraciones. Además, se realizó una petición para que las dos alcaldesas sean destituidas de sus cargos, la cual cuenta con cerca de 85.000 firmas.

Posteriormente, Taylor fue removida de su cargo el pasado 14 de noviembre, si bien se defendió al argumentar que era posible que su comentario se interpretara como racista pero precisó que su intención no fue esa. Agregó, entonces, que quería expresar una opinión personal sobre la belleza de Michelle Obama y no sobre su color de piel.

Por otra parte, la alcaldesa de Clay advirtió que su respuesta a la publicación de Taylor de ninguna manera fue racista, sino que se refería a la salida de los demócratas de la Casa Blanca.