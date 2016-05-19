Comité griego de seguridad aérea desmiente hallazgo de restos del avión egipcio

Vista de un carro de policía junto a un avión de la compañía Egyptair en el aeropuerto de Charles de Gaulle en París, Francia. Foto: Agencia EFE( Thot )

Según una entrevista ofrecida a la AFP, el presidente del comité griego de seguridad aérea aseguró que los restos encontrados en la zona cercana al supuesto punto donde cayó el avión de Egyptair “no provienen de un avión”, lo cual desmiente el anuncio hecho por la compañía aérea.

“Hasta ahora, el análisis de los restos encontrados indica que no pertenecen a un avión. Durante nuestro último contacto hacia las 17H45 GMT, mi homólogo egipcio me ha confirmado también que no se había demostrado que los restos fueran los del vuelo de Egyptair”, indicó el funcionario, Athanassios Binos.

Poco antes, Egyptair anunció a través de su cuenta de Twitter el hallazgo de lo que serían restos del vuelo MS804.