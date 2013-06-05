Acuerdo Unión Europea: la ‘mega-autopista’ de las oportunidades

Las oportunidades para Colombia son diversas si se tiene en cuenta que el país tiene potencial exportador en productos y servicios que este bloque comercial demanda, y, además, importa de manera significativa.



“Son por lo menos 818 productos los que se han identificado con oportunidad en la Unión Europea. Aunque algunos ya se venden hacia ese mercado y otros aún no, tienen en común la posibilidad de ingresar con reducido o cero arancel. Es un excelente camino para que las ventas sigan diversificando sus destinos”, explicó María Claudia Lacouture, presidenta de Proxport Colombia.



A partir de la entrada en vigencia del acuerdo, el 100% de las exportaciones de bienes industriales colombianos tendrá libre acceso al mercado europeo, un beneficio que pone en igualdad de condiciones a las empresas colombianas con las de Chile, México y Perú que tienen desde hace años acuerdos comerciales con este gigante.



Con el tratado, México ha registrado un crecimiento anual del 13% en sus exportaciones hacia la UE desde el año 2000 y Chile, del 10% desde el 2003. Las ventas mexicanas, por ejemplo, pasaron de US$5.668 millones a US$22.156 millones entre 2001 y 2012.



Para Colombia, las exportaciones no mineras hacia la UE representaron el 9,2% en 2012 y “las posibilidades de crecimiento son amplias dado que es un mercado con vocación importadora en industria y alimentos, que además cuenta con 500 millones de consumidores”, resaltó Lacouture quien además destacó que este acuerdo ofrece estabilidad y reglas claras para que los empresarios hagan negocios a largo plazo.



Mercado para frutas, azúcar, aceite de palma y productos pesqueros



Son 161 productos del sector agroindustrial con oportunidades. El acuerdo amplía los beneficios arancelarios para productos con potencial exportador como cafés especiales, flores y follajes, aceite de palma, productos acuícolas y pesqueros, frutas exóticas frescas, y frutas y hortalizas procesadas, así como azúcares y endulzantes, entre otros.



Son productos que Colombia ya exporta hacia la UE y que tienen capacidad para crecer si se tiene en cuenta que este bloque es el mayor comprador de productos agrícolas del mundo, con importaciones que supera a las de Australia, Japón, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos juntas.



El azúcar, por ejemplo, es un ingrediente importante en la cocina europea. Es un producto con potencial, como la stevia, la panela con valor agregado y la miel, dado el creciente consumo de endulzantes alternativos más saludables.



“El mercado de la Unión Europea tiene preferencia por productos ecológicos. Los países en donde hemos detectado mercado para los azúcares y endulzantes son Reino Unido, Portugal, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Bélgica, Suecia, Holanda y Polonia”, explicó Lacouture.



Las exportaciones de la compañía CI Food Colombia, productora de azúcar especializada u orgánica en cubos con exportación a Alemania, demuestran las posibilidades para las empresas locales.



“Ser uno de los siete países con mayor producción de azúcar en el mundo ha despertado el interés del mercado internacional. En nuestro caso, desde el año pasado alemanes con diabetes compran cubos de azúcar especializada colombiana, pues el 100% de nuestra producción se despacha al mercado alemán y esperamos que con el acuerdo el comercio se abra mucho más”, afirmó el gerente de exportaciones la empresa, Jairo Gómez.



El sector acuícola y pesquero también tiene amplias posibilidades: la UE es el segundo mercado con mayor consumo de pescado en el mundo, superado solo por China. Importa el 70% de lo que consume, tendencia favorable para aumentar las ventas colombianas de camarón, filetes de pescado (tilapia y trucha), conservas de pescado y procesados de mar.



“Estos son productos que hoy pagan entre el 2% y el 26%, y que a partir de la entrada en vigencia del acuerdo, ingresarán libres de arancel a mercados con oportunidades como Reino Unido, Portugal, España, Francia, Italia, Alemania, Bélgica y Suecia”, agregó Lacouture.



Para el caso de frutas como la uchuva, la gulupa, la granadilla, la pitahaya amarilla, el tomate de árbol, el maracuyá, el baby banano y el aguacate hass se han identificado nichos, especialmente en Reino Unido, Portugal, Francia, Alemania, Republica Checa, Holanda, Suecia, Eslovenia, Finlandia, Bélgica, España, Irlanda, Italia, Eslovaquia y Austria.



Agrifrutas, una empresa colombiana con tres años de experiencia en la exportación de melón piel de sapo hacia España y Portugal, cultivado en la costa Caribe, ha exportado un total de 1.500 toneladas (74 contenedores) durante este periodo.



En la actualidad, esta compañía ha recibido ofertas de Inglaterra y Holanda para exportar cebolla y otros productos agrícolas como la sandía. “Con el acuerdo esperamos conseguir una certificación general con acceso a todo el mercado europeo (y no por país como ocurre actualmente)”, dijo Juan Manuel Becerra, jefe de ventas.



Manufacturas: 538 artículos con oportunidades



Es el sector con mayor número de oportunidades identificadas por Proexport. El abanico de opciones es amplio para productos como cosméticos, plásticos, dotación hotelera, artículos de oficina y hogar, así como para autopartes, instrumentos y aparatos, metalmecánica, materiales de construcción, muebles y madera, químico, entre otros.



Según estadísticas de la Asociación de cosméticos de Europa, más de cinco millones de artículos de higiene personal y cosméticos se venden anualmente en el continente europeo. Alemania, Francia y el Reino Unido lideran el listado de mayores compradores y son mercados con potencial para la oferta nacional además de España, Suecia, Hungría, Italia e Irlanda a donde se podrá exportar con cero arancel.



“En nuestros análisis encontramos, por ejemplo, que la UE le compró al mundo US$6.292 millones en perfumes y agua para tocador. Colombia le vendió a ese mercado US$1,9 millones, esto indica que sólo para este producto hay nichos por explorar”, analizó la Presidenta de Proexport.



Revestimientos cerámicos como fregaderos, lavabos y bañeras; amortiguadores de suspensión para vehículos; sillas y asientos tapizados son otros productos manufacturados que Colombia exportó en 2012 pero que no le vendió a la Unión Europea, un mercado que el año anterior compró estos artículos por US$1.207 millones, US$4.543 millones y US$1.432 millones, respectivamente.



También se han detectado nichos para la dotación hotelera, los artículos de oficina, hogar y muebles, productos para los que dejará de regir el arancel de hasta un 11% una vez entre en vigencia el acuerdo.



Invermec, empresa dedicada a la fabricación de machetes y tijeras profesionales, vende estos productos a España, Italia y Portugal con cero arancel, beneficio que mantendrá con el acuerdo. Estas herramientas son reexportadas de Europa hacia países africanos con vocación agrícola. “Para nosotros es un efecto del mercado que se ha venido desarrollando en los últimos 10 años y que nos favorece en las exportaciones que en 2012, sólo en Portugal, nos representaron cerca de US$216.000”, dijo Daniel Restrepo, gerente de ventas de Invermec.



Vestidos de baño, ropa interior, calzado, bisutería y 112 productos más



Son 116 los productos de textiles, confección y cuero con potencial de exportación hacia la Unión Europea. “Hemos notado un creciente interés de los empresarios europeos por adquirir estos productos hechos en Colombia por varios motivos: por la calidad y la creatividad en los diseños, por la competitividad en precios y por la flexibilidad de producción de nuestras empresas”, explicó la Presidenta de Proexport.



Europa ha comenzado a disminuir su producción local de ropa interior, tendencia que favorece a la industria nacional. Además, los niveles de obesidad de su población crecen junto con la demanda de prendas para moldear el cuerpo y mejorar la apariencia, las cuales tendrán libre arancel si cumplen con las normas de origen.



Las exportaciones nacionales de trajes de baño hacia la Unión Europea crecieron 8,8%, aún cuando tienen aranceles que oscilan entre el 8% y el 12%. Es uno de los sectores que se beneficiarán del acuerdo, puesto que ingresarán sin el pago de aranceles a mercados como Alemania, Bélgica, España, Francia, Portugal, Reino Unido, Italia, Países Bajos, República Checa y Chipre, donde Proexport ha identificado nichos.



Los jeans colombianos también dejarán de pagar aranceles, una gran ventaja para hacer nuevos negocios en un mercado que concentra el 48% por ciento de las importaciones de estas prendas en el mundo. España, Países Bajos, Italia, Francia, Bélgica, Alemania, Suecia, Dinamarca, República Checa y Portugal son mercados en los que existen oportunidades.



En general, el acuerdo ampliará las opciones para la industria de la confección, como la ropa infantil, que tiene una demanda interesante, aun cuando en Europa la población envejece y la tasa de natalidad disminuye.



Juliana Ortiz, jefe de ventas de Confecciones Bebita, espera que el acuerdo con este bloque comercial traiga más estabilidad jurídica que beneficie las negociaciones de exportación. En la actualidad, venden trajes enterizos para bebés de 0 a 2 años al Reino Unido. “Para nosotros el mercado inglés ha tenido un aumento del 15% en compras en el último año. Esperamos seguir mejorando nuestro servicio ahora con las ayudas del acuerdo”, indicó.



La oportunidad para los servicios



Los servicios con mayores posibilidades de crecimiento con el acuerdo con la Unión Europea son los de comunicación gráfica y editorial, turismo de salud, tercerización de servicios (BPO), software, animación digital, videojuegos, aplicaciones móviles, y audiovisual.



El acuerdo brinda a las empresas nacionales la posibilidad de acceder a las compras públicas, que al año representan €1.000 billones anuales.



Colombia tiene ventajas para convertirse en proveedor de servicios: en comunicación gráfica y editorial es el cuarto país latinoamericano que más exporta libros hacia la Unión Europea, en BPO Colombia ha sido incluido por segundo año consecutivo en el “Top 30 de países para Servicios Offshore” de Gartner, donde se resalta el potencial del sector en el país.



En turismo de salud, el país cuenta con 16 hospitales dentro del rango de los 45 mejores hospitales de América Latina (2012), en software, animación digital y aplicaciones, tiene alta disponibilidad de recurso humano calificado en áreas como ingeniería, diseño gráfico, diseño industrial, artes visuales, ingeniería en multimedia, comunicación audiovisual y multimedia, publicidad, mercadeo, entre otras.