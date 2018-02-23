Vuelve y juega: otro bus de Transmilenio se incendió con pasajeros a bordo

Los incendios en los buses de Transmilenio parecen cada día ser más comunes para los capitalinos.

En esta oportunidad, un bus que salió del Portal de Suba empezó a presentar fallas mecánicas y a la altura de la estación de Puente Largo, su motor comenzó a despedir fuego. Según la entidad, los hechos no dejaron lesionados y los motivos de la conflagración son materia de investigación.

Tan solo un par de horas después de estos hechos, un bus zonal del Sistema Integrado de Transporte (Sitp) se incendió a la altura de la calle 19B con carrera 23.

Cabe recordar que este año han sido varios los buses de Transmilenio que se han incendiado con pasajeros en su interior. Incluso, algunos de sus usuarios resultaron lesionados.