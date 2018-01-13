6AM W6AM W

Programas

TransMilenio se defiende y explica por qué el alza en la tarifa

La empresa afirma que el aumento en el pasaje está acorde con el crecimiento de la inflación.

Imagen de referencia. Foto: Colprensa

Imagen de referencia. Foto: Colprensa(Thot)

A finales del primer mes del 2018, se hará efectivo el aumento del pasaje de TransMilenio como también del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

El distrito se defendió y afirmó que “se busca que el costo del pasaje no pierda valor frente a la inflación, porque los bogotanos tendrían que seguir pagando con dinero del tesoro distrital el faltante entre lo que se recoge en pasajes y lo que se recoge en servicio”, aseguró Alexandra Rojas, gerente de TransMilenio.

En el año 2017 la inflación fue de 4,09% y el aumento que se proyecta el Distrito para la tarifa sería de entre 4,5 y 5%. 

Es la segunda vez que bajo la administración del actual alcalde Enrique Peñaloza, sube la tarifa de este medio de transporte público. 

Le pude interesar: TransMilenio anuncia aumento en el pasaje para este 2018 

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad