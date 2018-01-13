TransMilenio se defiende y explica por qué el alza en la tarifa

A finales del primer mes del 2018, se hará efectivo el aumento del pasaje de TransMilenio como también del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

El distrito se defendió y afirmó que “se busca que el costo del pasaje no pierda valor frente a la inflación, porque los bogotanos tendrían que seguir pagando con dinero del tesoro distrital el faltante entre lo que se recoge en pasajes y lo que se recoge en servicio”, aseguró Alexandra Rojas, gerente de TransMilenio.

En el año 2017 la inflación fue de 4,09% y el aumento que se proyecta el Distrito para la tarifa sería de entre 4,5 y 5%.

Es la segunda vez que bajo la administración del actual alcalde Enrique Peñaloza, sube la tarifa de este medio de transporte público.

