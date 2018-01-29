Desde este viernes se prohibirá el parrillero hombre en Bogotá. Foto: Colprensa( Thot )

Tras una mesa de trabajo en la que participó la Personería de Bogotá la secretaria de gobierno y el gremio de los motociclistas se llegó a la Conclusión que el decreto que prohíbe el parrillero en la ciudad entra a funcionar el próximo viernes

La personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, durante la mesa de diálogo les solicitó que no utilicen las vías de hecho para reclamar sus derechos, sino que acudan a los mecanismos legales.

En la reunión, la jefe del Ministerio Público Distrital escuchó con atención las inquietudes de los representantes de las personas que se sienten afectadas con la restricción al parrillero y estableció cuatro compromisos:

La Personería hará un seguimiento para verificar la legalidad de las motos inmovilizadas durante la protesta, al parecer, por irregularidades en el procedimiento

Una vez los representantes de los moteros entreguen los videos, información y pruebas sobre presuntos excesos de la Policía durante las protestas, la Personería las enviará a la Procuraduría General de la Nación para que investigue las quejas contra la fuerza pública.

Así mismo se acompañará a los motociclistas en las acciones legales que sean pertinentes frente al decreto de prohibición del parrillero en ese medio de transporte

La Personera, además, intermedió para que la Administración recibiera a cinco representantes de los motociclistas en una reunión que se realiza con las Secretarías de Seguridad, Movilidad, Gobierno y Policía.