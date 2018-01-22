Alexandra Rojas, gerente de Transmilenio, renunció a su cargo

El alcalde Enrique Peñalosa agradeció la gestión de Alexandra Rojas al frente de Transmilenio por más de dos años en los que, según él, logró grandes avances en la organización de un sistema de transporte masivo que estaba en crisis.

“Agradezco a Alexandra Rojas la gran gestión que hizo como Gerente de TransMilenio: avanzamos en las grandes transformaciones que tendrá el sistema!” (sic), dijo el alcalde desde su cuenta de Twitter.

En días pasados, Alexandra Rojas presentó su carta de renuncia al alcalde y este la aceptó, no sin antes agradecer y resaltar su labor que realizó al frente de una de las entidades con más retos en el Distrito.

La renuncia de Rojas se da de acuerdo con los tiempos pactados al comienzo de esta administración con el alcalde mayor.

Gustavo García, actual subgerente, quedará en encargo como gerente general de Transmilenio.

La gestión de Alexandra Rojas al frente de Transmilenio durante estos dos años estuvo enfocada en tres ejes:

Garantizar la operación y el servicio a los usuarios, dadas las condiciones de atraso del sistema. Destrabar el SITP e iniciar la implementación de soluciones que permitan su adecuada integración al Sistema. Estructurar el modelo de negocio para la renovación de la flota de la fase I y II de TransMilenio. Siempre pensando en brindar un mejor servicio a los millones de usuarios.

Frente al SITP se dio solución a los pequeños propietarios, quienes en diciembre de 2017 empezaron a recibir el reconocimiento económico, y se tiene definida una estrategia para dar solución a la crisis que atraviesa el modelo e iniciar el desmonte gradual del SITP Provisional.

A nivel de renovación de la flota para las fases I y II de Transmilenio, una vez estructurado el modelo de negocio, está en proceso la licitación con la que incorporarán más de 1.350 buses troncales nuevos. También se encuentra en marcha la reingeniería del sistema que consolidará en el largo plazo los modos de transporte: BRT, SITP, TransMiCable y Metro.

En lo operacional, del 2016 a la fecha se han implementado más de 731 cambios y mejoras que han permitido hacer frente a la realidad del sistema y garantizar el servicio a los millones de usuarios que a diario usan Transmilenio, entre los que se incluyen: cambios y creación de nuevas rutas, ampliación de horarios de servicio, mejoras en las estaciones, aumento en los cerramientos perimetrales en puntos críticos para controlar los colados, entre otras acciones.