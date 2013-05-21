'Pedimos que saquen a los niños del conflicto'
Así lo solicitó el personero de Cali, Andrés Santamaría, quien denunció en La W la injerencia de bandas cirminales en barrios deprimidos de la ciudad, donde menores son reclutados.
El personero de Cali, Andrés Santamaría, denunció en www.wradio.com.co, que el aumento de la criminalidad en la zona urbana de la ciudad se da por la presencia de bandas criminales en los barrios de las zonas deprimidas, además, dijo que se agrava la situación con la utilización de menores de edad.
Según el personero, en lo corrido del año van 300 menores reclutados por las ‘bacrim’, a través de las pandillas y ‘galladas’ que se estiman son más de 135 en toda la ciudad, focos de delincuencia en los menores de 18 años.
“Al mes son judicializados 120 menores por delitos como extorsión, secuestro y porte ilegal de armas”, sostuvo el funcionario.
Reclutamiento
Un exreclutador le dijo a La W que los menores son utilizados para “lo más rápido, que es el homicidio” y expresó que para irse al monte se comprando los jóvenes con dinero y armas.
Entre 300.000 o 400.000 pesos cobra un menor por asesinar a una persona “normal” y entre tres y cuatro millones de pesos por asesinar a “una personas importante o policía”.
Desaparición
Santamaría denunció que 34 niños han desaparecido en la ciudad, entre los 10 y 14 años, en su mayoría niñas, que posiblemente están siendo utilizadas en trata de personas para llevarlas por el Pacífico a otros países y explotarlas sexualmente.
“En ningún caso ha habido investigación judicial por parte de la Fiscalía”, señaló el personero de la capital vallecaucana, que pidió a los padres cuidar a sus hijas, en especial si son bonitas.
