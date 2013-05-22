6AM W6AM W

La #GiraW10Años está en Cali

Esté muy pendiente de los 95.5 FM y 700 AM en Cali, para saber en qué punto de la ciudad estará la cabina rodante entregando fabuloso premios.

La cabina rodante de La W sigue en la “sucursal del cielo” cubriendo la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico, la antesala a los Juegos Mundiales y escuchando las problemáticas de los ciudadanos de la capital vallecaucana.

Esté muy pendiente de los 95.5 FM y 700 AM en Cali, para saber en qué punto de la ciudad estará Claudia Palacios, Karla Arcila, Yamit Palacio y Fernando Palma entregando premios especiales para los fieles oyentes de www.wradio.com.co.

De igual forma, podrá ganar entradas a nuestra Noche W, que estará amenizada por el vallenato – pop de Gusi & Beto y Sebastián Trujillo, “el tren de La Voz Colombia”.

En 2013, La W está celebrando sus primeros 10 años y recorre el país “RedescWbriendo Colombia”. Envíenos sus fotos con la cabina roidante o “Yamitmóvil” y de la Noche W a nuestra cuenta de Twitter @WRadioColombia con las etiquetas #FotógrafoW y #GiraW10Años
 

