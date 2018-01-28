6AM W6AM W

ELN confirma autoría de atentado en Barranquilla

Confirmaron ser responsables del ataque a la estación San José, que dejó cinco policías muertos.

ELN confirma autoría de atentado en Barranquilla. Foto: Colprensa

ELN confirma autoría de atentado en Barranquilla. Foto: Colprensa(Thot)

A través de sus redes sociales, el Eln confirmó la autoría del ataque a la estación de policía de San José que dejó 5 uniformados muertos y 38 heridos.

Los encargados de las comunicaciones de la delegación de paz de la guerrilla enviaron a periodistas el comunicado del Frente de Guerra Urbano, en el que se reivindican el atentado, y posteriormente usaron las redes sociales de sus voceros para publicar apartes del mismo.

En el comunicado, esta estructura guerrillera expone problemáticas como la persecución a mototaxistas y conductores de transporte público, las protestas por el mal servicio de Electricaribe y el castigo a los consumidores de droga como justificación del atentado.

Igualmente, hacen un llamado a la solución política del conflicto armado a través de un proceso de paz.

