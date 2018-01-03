Capturado por enviar droga a EE.UU. se acoge a la JEP para evitar su extradición

Se trata de Etelberto Payán Salazar quien es requerido por la Corte del Distrito Sur de la Florida, por el delito federal de tráfico de estupefacientes. Foto: Getty Images. Foto: Getty Images( Thot )

Un capturado con fines de extradicion por presuntamente transportar más de 10 toneladas de estupefacientes desde el sur del pacifico colombiano hacia México solicitó a la Corte Suprema de Justicia frenar su envió a Estados Unidos al acogerse a la Jurisdiccion Especial para la paz.

Se trata de Etelberto Payán Salazar, quien es requerido por la Corte del Distrito Sur de la Florida, por el delito federal de tráfico de estupefacientes. Payán fue detenido al parecer por ser el encargado de incorporar tecnología satelital en un semisumergible.

Según investigaciones, dicha organización dedicada al narcotráfico, asentaba su accionar criminal en el sur del territorio colombiano, produciendo alrededor de siete toneladas de cocaína mensual, para el procesamiento del alcaloide en zona selvática del Parque Saquianga, Satinga y Mosquera, del departamento de Nariño.

Su modus operandi se basaba en el transporte de estupefacientes mediante lanchas rápidas, semisumergibles y barcos, que iniciaban su recorrido desde el sur del Pacífico colombiano con destino a países de Centroamérica como México y hacia Estados Unidos.

A la fecha se han incautado 10 toneladas de estupefacientes en aguas nacionales e internacionales, dos semisumergibles y más de $2.500.000.000, que pertenecerían a esta estructura criminal.