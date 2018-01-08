Así avanza el plan retorno durante el puente festivo

La Policía Nacional informó que ha desplegado un amplio dispositivo en todas las vías del país para garantizar la movilidad y la seguridad de los viajeros que este lunes retornan a sus hogares en todo el territorio colombiano.

Con corte a las 12:00 del mediodía de este lunes, se estima que durante el puente festivo se han movilizado 3.229.464 automotores (registro paso – peaje).



La Policía informó que se ha registrado una diminución en la mortalidad, pues mientras el año anterior habían fallecido 41 personas, este año han sido 33, lo que representa una disminución del 20%.