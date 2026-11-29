Los usuarios de plataformas como Netflix tendrán que pagar el canon de la cadena pública BBC aunque no vean sus programas, como parte de una iniciativa del Gobierno para que los gigantes del streaming contribuyan a financiar la corporación británica, según afirma hoy el dominical The Sunday Times.

Quienes tienen Amazon Prime Video, Disney+, Discovery+, Paramount+, NOW y HBO Max también tendrán que pagar esta tasa además de sus suscripciones, conforme a una reforma que espera anunciar antes de fin de año la ministra de Cultura, Lisa Nandy.

El canon que se paga por la BBC asciende a 180 libras (214 euros) anuales, una cifra superior a los 95 libras (113 euros) que cuesta la suscripción básica anual a servicios como Netflix o Amazon Prime.

Se espera que, a raíz de estas reformas -que entrarían en vigor, como muy pronto, en 2028-, millones de hogares británicos adicionales se vean obligados a pagar este gravamen.

YouTube y plataformas de redes sociales como Instagram o TikTok no exigirán a sus usuarios el pago de este canon, ni tampoco se aplicará a la radio de la BBC ni a su sitio web de noticias.

Según pudo saber el dominical, el argumento del Gobierno reside en que esta reestructuración del canon es necesaria para garantizar la estabilidad financiera a largo plazo de la corporación británica.

En los últimos años, la cadena ha sufrido un descenso notable en el número de hogares que abonan la tasa, lo que le ha obligado a suprimir miles de puestos de trabajo y ha planteado dudas sobre su viabilidad financiera a largo plazo.

“La BBC es un activo nacional vital. Si no hacemos nada, las únicas opciones son una muerte lenta o una muerte rápida. Para que sobreviva, hay que dotarla de una base financiera sólida. Eso es lo que hemos decidido hacer”, dijo al rotativo una fuente del Gobierno.

Altos ejecutivos de servicios de streaming, por su parte, han advertido de que la medida podría provocar que los usuarios cancelen sus suscripciones, lo que a su vez llevaría a las empresas a reducir sus inversiones en el Reino Unido.