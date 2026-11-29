La Fiscalía Militar del Ejército israelí ha solicitado la pena de muerte para el palestino armado que el pasado 20 de septiembre mató a un colono en Cisjordania, según anunció este domingo en un comunicado el ministro de Defensa en funciones, Israel Katz.

“Este es el castigo apropiado para un terrorista tan despreciable y, además, contribuye a hacer justicia a la familia de (Netanel) Shukron”, dice Katz sobre la decisión recomendada por la Fiscalía.

Es la primera de este tipo desde que el Parlamento israelí aprobase en marzo la pena de muerte por asesinatos considerados como “terrorismo” y juzgados por un tribunal militar, en una medida dirigida a la población palestina de Cisjordania.

Katz sostiene que esta recomendación se debe también a que desde hace un año, el nuevo fiscal militar es Itai Ofir.

El titular de Defensa le nombró en el cargo tras la dimisión y destitución de la ex fiscal general militar Yifat Tomer Yerushalmi, quien presuntamente facilitó la filtración a un medio de comunicación de imágenes clasificadas que mostraban abusos, incluso sexuales, a un gazatí detenido en la prisión de Sde Teiman.

“Tras décadas en las que la Fiscalía Militar se abstuvo de solicitar la pena de muerte para terroristas asesinos, la nueva política que definí se está aplicando ahora en la práctica (...) Solicitar la pena de muerte para los terroristas debería ser la norma, no la excepción”, añade el ministro.

El Ejército de Israel terminó su interrogatorio contra el detenido el lunes pasado, según un comunicado de las fuerzas armadas.

“Además del cargo de homicidio doloso, la acusación incluirá otros delitos relacionados con los disparos contra las personas que se encontraban en el manantial y contra un miembro de las fuerzas de seguridad, así como la tenencia ilícita de un arma”, añaden.

El 20 de septiembre de 2025, el palestino disparó contra un grupo de israelíes próximos a una poza de agua cercana al asentamiento ilegal de Nova Tzuf, en el centro de Cisjordania ocupada, y dejó a Shukron en estado crítico. El colono falleció poco después en el hospital.

La Ley de Pena de Muerte para Terroristas fue aprobada en el Parlamento el pasado 30 de marzo, día en que la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI) y otras organizaciones de derechos humanos presentaron una petición ante el Supremo israelí exigiendo su derogación al considerarla inconstitucional y discriminatoria.

La norma establece la pena de muerte por ahorcamiento como castigo obligatorio (salvo excepciones muy limitadas) en los tribunales militares de Cisjordania para aquellos condenados por asesinato con motivos terroristas “con intención de negar el Estado de Israel”. En los tribunales civiles dentro de Israel, contempla la pena capital o cadena perpetua.