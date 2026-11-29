La Armada Nacional fue anfitriona del primer Foro de Interdicción Marítima – Estrategia Multinacional ORIÓN 2026, un encuentro internacional que reunió en Cartagena de Indias a 62 delegados de 15 países para intercambiar conocimientos, fortalecer capacidades y compartir experiencias frente a las amenazas del narcotráfico en los espacios marítimos.

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Durante dos jornadas académicas y operacionales, desarrolladas en la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, se compartieron buenas prácticas en interdicción marítima, avances jurídicos y capacidades tecnológicas, reafirmando la importancia de la cooperación entre las naciones para enfrentar el crimen transnacional.

Desde 2018, Colombia lidera esta iniciativa que hoy articula a 67 países aliados, 10 organismos multilaterales y 132 instituciones de los cinco continentes.