En una industria donde la visibilidad representa uno de los activos más valiosos para cualquier artista, Delgado Management, se ha consolidado como uno de los especialistas latinoamericanos con mayor proyección en el desarrollo estratégico de talentos emergentes, integrando relaciones públicas.

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A lo largo de su carrera ha participado en procesos de promoción, relaciones públicas y desarrollo estratégico para proyectos vinculados a destacados artistas del panorama latino, entre ellos: Ozuna, Lennox (Proyecto Toma Music) Johngy & Yariel G, Pamela Vélez, Dr. Diubell, ElAantrax, Jay Wheeler, Thomaz, Bonny Lovy, Guaynaa, Darell, Jon Z, Bryant Myers, Jerry Rivera, Boza, Moa Rivera, Sara Valentina, Diosa Canales, Sigi Cash, J Álvarez, Jerry Di, Yenifer Dreams, De La Ghetto, Dexter Lit, Jaynel, Ángela Samira entre otros.

Por eso se constituye en una gran noticia el saber que Delgado Management tiene en la mira el talento cartagenero, especialmente las nuevas generaciones de artistas de afrobeat y champeta, con las que espera trabajar en 2027.

Delgado Management ha construido una carrera caracterizada por la innovación, la adaptación constante a las nuevas dinámicas del mercado y una visión enfocada en transformar proyectos musicales independientes en propuestas con alcance internacional.

Uno de los capítulos más importantes de su trayectoria profesional fue su participación en proyectos desarrollados bajo esquemas de subcontratación junto a importantes compañías de la industria musical como Sony Music, Warner Music y Universal Music, experiencias que le permitieron fortalecer sus conocimientos en marketing estratégico, promoción musical y comportamiento del mercado discográfico internacional.

Durante ese proceso también adquirió nuevas metodologías de trabajo de la mano de VidaPrimo, plataforma pionera en la distribución y promoción de contenido latino, oportunidad que surgió gracias a la confianza depositada por KD Cortez (Jay Cabrera), figura clave dentro de su proceso de crecimiento profesional.

Los primeros pasos de Delgado Management dentro de la industria se remontan al año 2014, cuando apenas tenía 16 años y comenzó su formación en las emisoras comunitarias y televisión de su país.

Dentro de este recorrido profesional también reconoce el aprendizaje adquirido junto a Chako Nyce, figura que formó parte de su evolución dentro de la industria musical y contribuyó significativamente a fortalecer su visión sobre el negocio del entretenimiento.

Más allá del manejo artístico tradicional, Delgado Management representa una nueva generación de estrategas que entienden la evolución del negocio musical desde una perspectiva integral.

Con una visión enfocada en la innovación y el crecimiento sostenible, Delgado Management continúa expandiendo su influencia dentro del entretenimiento latino, consolidándose como un profesional especializado en impulsar proyectos musicales hacia nuevos mercados y fortaleciendo su compromiso con el desarrollo de la próxima generación de artistas de habla hispana.