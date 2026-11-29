El elevado costo de movilizar mercancías se mantuvo como uno de los principales obstáculos para la competitividad de las empresas colombianas. De acuerdo con un análisis de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac), los gastos logísticos representaron el 15,6 % de las ventas empresariales, mientras que el país se había trazado como objetivo reducir esa proporción al 9,5 % para 2030.

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El diagnóstico, presentado ante el Ministerio de Transporte, expuso los principales desafíos que enfrentó el sector durante 2025 y 2026, en medio de un panorama marcado por el crecimiento del comercio exterior, las dificultades de conectividad y las presiones sobre las operaciones de transporte internacional.

Las cifras revelaron que entre enero y agosto de 2026 las exportaciones colombianas alcanzaron los 36.880,7 millones de dólares, lo que representó un incremento del 12,8 % frente al mismo periodo de 2025. Los combustibles y productos de las industrias extractivas concentraron el 40,3 % de las ventas externas, aunque sectores como las manufacturas y el agropecuario registraron disminuciones.

Por su parte, las importaciones sumaron 53.746,4 millones de dólares durante ese periodo, con un crecimiento del 17,2 %. China se consolidó como el principal proveedor de Colombia, al concentrar el 28,8 % de las compras externas entre enero y julio.

La diferencia entre las exportaciones y las importaciones amplió el déficit comercial del país a 13.877,1 millones de dólares FOB hasta agosto, frente a los 10.604,5 millones registrados durante los mismos meses de 2025.

A las dificultades económicas se sumaron factores internacionales que afectaron el transporte marítimo. Los desvíos de embarcaciones por el mar Rojo prolongaron los recorridos y aumentaron cerca de un 6 % la demanda de transporte medida en toneladas-milla. Entretanto, los movimientos de contenedores desde Asia hacia América Latina crecieron más del 8 %.

Otro de los indicadores que llamó la atención del sector fue el tiempo de permanencia de las mercancías en las terminales portuarias colombianas. Los contenedores de importación permanecieron en promedio siete días en los puertos, una situación que evidenció la necesidad de agilizar los procedimientos y mejorar la eficiencia de la cadena logística.

Estos desafíos también hicieron parte de la agenda del Fitac International Congress (FIC 2026), que se desarrolló entre el 25 y el 27 de noviembre en el Hotel Hilton de Cartagena, con una programación dirigida a empresarios, autoridades y especialistas nacionales e internacionales vinculados al comercio exterior y la logística.