La velocidad de los ciberataques está reduciendo el margen de reacción de las organizaciones. Según los reportes Global Threat Report 2026 de CrowdStrike y M-Trends 2026 de Mandiant, el movimiento lateral más rápido observado por los investigadores fue de apenas 27 segundos.

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Además, el 82% de las detecciones analizadas correspondió a actividades sin malware, en las que los atacantes aprovechan identidades y herramientas legítimas para acceder a los entornos corporativos, mientras que el 32% de las intrusiones comienza mediante la explotación de vulnerabilidades.

La sofisticación de estas amenazas también está cambiando con la incorporación de inteligencia artificial. CrowdStrike reportó un incremento del 89% en los ataques habilitados por IA durante 2025, una tendencia que facilita la automatización de actividades maliciosas y la creación de campañas de ingeniería social más convincentes y escalables.

“Las empresas necesitan ampliar su capacidad de visibilidad, detección y respuesta, pero también contar con una infraestructura que les permita mantener sus servicios y recuperarse ante una eventual intrusión, exfiltración y finalmente tener una brecha de información que pudiera detener la operación del negocio”, explica Luis Carlos Torres, director comercial de Ilkari para Colombia.

La soberanía de los datos, un factor estratégico

A la rapidez de las intrusiones se suman riesgos derivados de la dependencia de proveedores tecnológicos globales. La dispersión geográfica de la información puede dificultar su trazabilidad y generar interrogantes sobre las jurisdicciones que regulan su almacenamiento y tratamiento.

También existen costos menos visibles, como las tarifas por transferencia de registros hacia plataformas de monitoreo y los tiempos de actualización de vulnerabilidades sujetos a los ciclos de los proveedores.

En este contexto, la soberanía tecnológica adquiere mayor relevancia. Las compañías necesitan conocer dónde se aloja su información, quién puede consultarla, bajo qué legislación está protegida y qué autonomía tienen para administrar sus recursos sin quedar sujetas a un único proveedor.

“La soberanía de los datos no debe entenderse solamente como una decisión sobre dónde alojar la información. También implica tener control sobre la infraestructura, la jurisdicción, los accesos y la capacidad de tomar decisiones sobre los activos tecnológicos. Los estándares abiertos y las alternativas basadas en código abierto pueden contribuir a reducir la dependencia de proveedores y fortalecer la autonomía de las empresas”, señala Torres.

De la protección tecnológica a la continuidad del negocio

Frente a este panorama, la gestión de la ciberseguridad sugiere una estrategia que articule algunos frentes con el objetivo de disminuir la superficies de riesgo: uso seguro de inteligencia artificial, protección de identidades y plataformas SaaS, visibilidad integral de los entornos digitales, seguridad de la cadena de suministro de software, gestión oportuna de vulnerabilidades y preparación de los colaboradores frente a la ingeniería social.

Este enfoque coincide con el Marco de Ciberseguridad NIST CSF 2.0, publicado en febrero de 2024, que incorporó la función de gobernar como eje central de la gestión del riesgo. Su planteamiento amplía la responsabilidad de esta materia hacia la alta dirección, la supervisión de terceros y la toma de decisiones estratégicas, pues ya no es solo un tema de tecnología.

La disponibilidad de un servicio, por su parte, depende del funcionamiento coordinado de múltiples componentes. Canales digitales, sistemas de identidad, plataformas de pago, bases de datos y proveedores externos conforman una cadena en la que la falla de un solo eslabón puede comprometer la prestación integral, incluso cuando los demás continúan activos.

“La resiliencia no se demuestra únicamente cuando todo funciona correctamente, sino cuando ocurre un evento que pone en riesgo la operación. Las compañías deben prepararse para responder, restablecer sus servicios prioritarios y minimizar las afectaciones a sus clientes. La continuidad del negocio tiene que diseñarse antes de que ocurra una contingencia. Debemos ser conscientes de que seguramente alguna vez tendremos un incidente que se convierta en un evento alterador, la diferencia será la rapidez con la cual recuperemos la operación del negocio”, concluye Torres.

En línea con estos desafíos, Ilkari compartirá escenario con representantes del Gobierno, autoridades y líderes del sector financiero durante el 19.º Congreso SAFE 2026, que reunirá en Cartagena, del 25 al 27 de noviembre, a actores relevantes del ecosistema de seguridad digital y financiero.

Entre los participantes se encuentran Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria; Alexandra Falla, ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; y el general Jesús Alejandro Barrera, director general de la Policía Nacional, cuyas perspectivas contribuirán a la conversación sobre los desafíos actuales de la seguridad, la prevención del fraude y la protección del sistema financiero.

Durante el encuentro, la compañía participará como expositor en el stand 25 y Luis Carlos Torres presentará la ponencia «El atacante tarda 29 minutos. ¿Y su entidad, en activar la contingencia?», programada para el jueves a las 4:00 p. m.

En su intervención, analizará la velocidad con la que evolucionan las amenazas cibernéticas y la necesidad de que las organizaciones fortalezcan sus capacidades de respuesta, cuenten con infraestructura resiliente y desarrollen estrategias de continuidad que les permitan actuar oportunamente ante un incidente.