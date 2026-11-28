La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Oficina Asesora de Informática, continúa consolidando su estrategia de cierre de brechas digitales con la puesta en funcionamiento de una nueva Zona Wi-Fi gratuita en el parque del barrio Torices, un espacio diseñado para acercar las oportunidades tecnológicas a toda la comunidad.

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Con esta habilitación, los residentes y visitantes del sector pueden conectarse de manera libre y segura a la red pública distrital desde sus dispositivos móviles, facilitando el desarrollo de actividades académicas, laborales, trámites en línea y recreación sana en el espacio público.

“Este es un espacio que permitirá a niños, jóvenes y adultos acceder a internet de manera gratuita. A su vez, podrán fortalecer sus conocimientos, acceder a oportunidades educativas y realizar trámites en línea”, señaló Aldair Salinas, integrante del equipo de la Oficina Asesora de Informática de la Alcaldía Mayor de Cartagena.

La llegada de este servicio fue recibida con entusiasmo por los habitantes del sector, quienes destacaron la importancia de contar con un punto de conexión gratuito, especialmente para aquellas familias que no disponen de internet en sus hogares.

Javier Cabarcas, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Torices, manifestó su agradecimiento por esta iniciativa y resaltó los beneficios que representa para los residentes:

“Estamos muy contentos porque hoy la comunidad goza de este privilegio de tener Wi-Fi gratis, especialmente todos los jóvenes y residentes de aquí del sector, ya que hay casas que no cuentan con este servicio y hoy ya están utilizando las redes. Gracias, señor alcalde, por esta linda oportunidad”.

Por su parte, José Mendoza, líder social del barrio Torices, destacó el valor de la conectividad para el desarrollo de los niños y jóvenes, e hizo un llamado a la comunidad para cuidar y aprovechar este nuevo espacio:

“La zona de Wi-Fi es sumamente importante para todos los residentes y las personas que hacen parte de esta comunidad, porque el internet nos abre expectativas. Tengamos en cuenta que hay muchos niños que lastimosamente no tienen acceso en sus casas y en este momento lo van a tener. La invitación es a nuestra comunidad a que cuiden este espacio y disfruten de esto, que es para todos ustedes”.

La puesta en funcionamiento de esta zona Wi-Fi representa un avance en el acceso a las tecnologías de la información en el barrio Torices, al brindar nuevas posibilidades para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de actividades que requieren conexión a internet.

Con esta inauguración, la Administración Distrital, a través de la Oficina Asesora de Informática, continúa llevando conectividad gratuita a los barrios de Cartagena, promoviendo la inclusión digital y generando espacios donde las comunidades puedan aprovechar la tecnología como una herramienta para su desarrollo.