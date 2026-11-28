La demanda de Argentina de bloquear las perforaciones petrolíferas británicas al norte de las islas Malvinas fue rechazada por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), anunció este sábado el organismo jurídico con sede la ciudad alemana de Hamburgo.

Argentina había solicitado al TIDM, constituido como tribunal independiente bajo los auspicios de Naciones Unidas, que ordenara la paralización del proyecto Sea Lion, en el marco de su reivindicación de soberanía sobre el archipiélago.

En una resolución leída este sábado por el presidente del TIDM, el camerunés Maurice Kamga, el tribunal desestimó los argumentos argentinos, debido a una votación en la que 18 jueces rechazaron las demandas del gobierno de Javier Milei, mientras que tres las aprobaron.

La controversia tiene su origen en la decisión británica de avanzar con la explotación de hidrocarburos, a 210 km al norte de Malvinas, con el proyecto denominado Sea Lion, impulsado por la compañía israelí Navitas Petroleum, que participa en un 65%, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante.

El gobierno argentino inició el pasado 28 de septiembre un procedimiento arbitral contra el Reino Unido, debido a ese proyecto petrolífero, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

Posteriormente, el 13 de octubre, solicitó al Tribunal de Hamburgo la adopción de medidas provisionales, invocando un artículo de CONVEMAR.

Durante las audiencias celebradas el 10 y el 11 de noviembre, la delegación argentina solicitó entre otras cosas que el Reino Unido impida nuevas perforaciones de explotación y la instalación de infraestructura de producción vinculada con Sea Lion.

- Satisfacción británica -

“Celebramos la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar de no imponer medidas provisionales”, afirmaron en un comunicado conjunto el ministro británico de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, y la principal asesora jurídica del gobierno, Ellie Reeves.

“Ahora instamos a Argentina a respetar el derecho de los habitantes de las islas Falklands [Malvinas] a decidir su propio futuro y le pedimos que ponga fin a la presión económica que ejerce de manera más amplia contra las islas Malvinas”, añadieron.

La decisión del tribunal con sede en Alemania constituye “una clara victoria para el Reino Unido”, afirmó, a la AFP, Peter Clegg, profesor de Política y Relaciones Internacionales de la University of the West of England, que ha publicado varios trabajos académicos sobre las Malvinas.

El planteamiento argentino se apoyaba en que la explotación unilateral podría producir daños materiales y ambientales que una resolución judicial posterior no estaría en condiciones de reparar.

La representación argentina también sostenía que no se puede avanzar en la apropiación económica de recursos de un territorio sometido a una controversia de soberanía sin considerar los derechos invocados por la otra parte.

Por su parte, Reino Unido defendía el desarrollo de los recursos naturales de las islas y la legitimidad de las actividades permitidas por sus autoridades.

- “Revés para Argentina” -

“No se trata de una sentencia sobre quién ejerce la soberanía sobre las Falklands [Malvinas]. Tampoco supone necesariamente el final de la impugnación jurídica argentina. Sin embargo, representa un importante revés para este país, ya que las vías jurídicas que planteó fracasaron en esta fase preliminar”, señaló el profesor Peter Clegg.

“La importancia más amplia de esta resolución radica en que refuerza una distinción ya presente en el derecho internacional, que es que los derechos marítimos derivan de la soberanía sobre el territorio terrestre, pero el derecho del mar no puede utilizarse fácilmente para resolver la cuestión de fondo de quién es el titular de esa soberanía. Esta distinción ya ha surgido en anteriores litigios internacionales”, añadió Clegg.

Este caso generado por la controversia por Sea Lion abre un nuevo capítulo en la disputa entre Argentina y el Reino Unido por las islas.

Durante décadas, la cuestión de las Malvinas estuvo centrada principalmente en la soberanía territorial, la descolonización y los reclamos diplomáticos.

Ahora, la explotación de hidrocarburos incorpora un elemento económico de enorme importancia, como es el aprovechamiento de los recursos naturales de los espacios marítimos circundantes.