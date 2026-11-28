La escalada de violencia que afecta a varios municipios del sur de Bolívar sigue generando preocupación por sus consecuencias sobre la población civil. El más reciente hecho ocurrió el viernes 27 de noviembre, cuando un ataque contra la Policía Nacional, en la cabecera municipal de Arenal, dejó muerto al subintendente Óscar Mauricio Díaz.

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El homicidio del uniformado representa el tercer atentado contra integrantes de la institución policial en ese municipio durante 2026, una situación que aumenta la preocupación por las condiciones de seguridad en esta zona del departamento, donde también se han reportado enfrentamientos entre organizaciones armadas ilegales en sectores rurales.

De acuerdo con el pronunciamiento de las autoridades de protección, los policías desarrollan sus labores en el Centro Integral de Reconciliación, Convivencia y Construcción de Paz, infraestructura levantada mediante los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), luego de que la antigua estación policial fuera destruida durante un ataque ocurrido en julio pasado.

La situación resulta especialmente preocupante porque los hechos violentos no solamente comprometen la seguridad de los uniformados, sino que también exponen a los habitantes que viven cerca de estas instalaciones. Además, afectan un espacio creado para impulsar procesos de reconciliación y convivencia en una región golpeada históricamente por el conflicto armado.

El organismo advirtió que el deterioro de las condiciones de seguridad podría desencadenar nuevos desplazamientos forzados y restricciones a la movilidad de las comunidades rurales. A esto se suma la dificultad para establecer comunicación con algunos sectores, lo que ha impedido conocer con precisión la magnitud de la emergencia humanitaria.

Las cifras documentadas dan cuenta de la gravedad del panorama. Entre mayo y septiembre de 2026 fueron registradas 22 emergencias humanitarias en el sur de Bolívar, que afectaron a más de 11.000 personas.

La preocupación también está relacionada con las advertencias emitidas previamente sobre los riesgos para los habitantes de Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití. En el seguimiento realizado el 27 de agosto de este año a la Alerta Temprana Estructural 034 de 2023, se estableció que el nivel de cumplimiento de las recomendaciones institucionales era medio, mientras las condiciones de riesgo mostraban una tendencia al agravamiento.

A este escenario se suman las advertencias contenidas en la Alerta Temprana de Inminencia 003 de 2026, relacionada con las amenazas que enfrentan las comunidades de Montecristo, Norosí, Regidor y Río Viejo.

Llamado urgente a las autoridades

Frente a este panorama, se solicitó al Ministerio del Interior convocar de manera urgente la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), con el propósito de evaluar las acciones institucionales y definir medidas inmediatas de prevención y protección para Arenal y los demás municipios afectados.

También se pidió revisar los avances en el cumplimiento de las recomendaciones formuladas para Montecristo, Norosí, Regidor y Río Viejo.

A la Gobernación de Bolívar se le solicitó convocar extraordinariamente el Subcomité de Prevención y Protección, con el fin de analizar la crisis humanitaria y establecer acciones que permitan salvaguardar a las comunidades.

Finalmente, el llamado se extendió a las autoridades nacionales y territoriales para que verifiquen las condiciones de seguridad en las zonas rurales, activen las rutas de atención humanitaria y garanticen la protección de los habitantes.

El pronunciamiento también exigió a los grupos armados ilegales respetar el Derecho Internacional Humanitario, abstenerse de realizar acciones que pongan en peligro a la población civil y permitir tanto el acceso de asistencia humanitaria como la libre movilidad de las comunidades.