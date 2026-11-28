Detrás de la operación que permitió devolverles la libertad a 87 personas que permanecían secuestradas en un almacén de cadena en Cartagena, existe una historia de valentía, determinación y vocación de servicio protagonizada por los primeros policías que atendieron la emergencia y que, hasta hoy, han permanecido como héroes anónimos de esta operación.

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En diálogo con la periodista Viviana Llorente, en el programa institucional Policía Nacional #EnVivo, el coronel Juan Pablo Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, reveló los pormenores de esta hazaña y relató cómo la rápida reacción de sus uniformados permitió poner a salvo a la primera persona secuestrada.

Cinco alertas, provenientes de ciudadanos y de los sistemas tecnológicos con los que cuentan la ciudad, el establecimiento comercial y la Policía Nacional, activaron la respuesta institucional ante una situación que terminaría concentrando la atención de Colombia y del mundo.

Los policías del servicio de vigilancia tardaron apenas dos minutos en llegar al establecimiento comercial. A ellos se sumó el coronel Ruiz, quien se encontraba a pocas cuadras del lugar y acudió de inmediato en compañía de varios de sus uniformados.

En medio de la tensión y del riesgo que representaba la presencia de los delincuentes, los policías lograron poner a salvo a una mujer de aproximadamente 76 años. Pese a las dificultades y a su avanzada edad, los uniformados consiguieron auxiliarla y sacarla en brazos hasta un lugar seguro.

La determinación del coronel Ruiz y sus hombres permitió alcanzar el primer objetivo de una operación cuya prioridad, desde el comienzo, fue proteger la vida.

Una carta con exigencias de 7.000 millones de pesos

La mujer liberada por la Policía Nacional llevaba consigo una carta que le había sido entregada por los secuestradores y en la que quedaron consignadas sus exigencias.

En el documento, los delincuentes solicitaban siete mil millones de pesos en efectivo, entregados en bolsas negras, vehículos blindados para trasladarse desde Cartagena hacia Barranquilla, vías despejadas y otra serie de exigencias descabelladas.

La carta, entregada a las autoridades por la mujer que acababa de recuperar su libertad, se convirtió en uno de los primeros elementos de información para conocer las pretensiones de los secuestradores y dimensionar la complejidad de la situación que enfrentaban las autoridades.

El diálogo y la protección de la vida, una prioridad

Durante las cerca de 17 horas que se prolongó la situación de secuestro, la Policía Nacional privilegió la mediación y el diálogo. Un oficial y un suboficial expertos en negociación en escenarios de crisis adelantaron gestiones orientadas a conseguir la liberación de los ciudadanos y la entrega de los delincuentes.

La labor de los negociadores permitió avanzar en la liberación de personas, mientras la cúpula de la Policía Nacional, junto con los mandos regionales y locales, lideraba la planeación estratégica de la operación desde el Puesto de Mando Unificado.

Ante la imposibilidad de conseguir la liberación de la totalidad de los secuestrados mediante el diálogo, la Policía Nacional, a través del Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (COPES), con el apoyo de las Fuerzas Militares y otras capacidades institucionales, desarrolló una intervención de alta complejidad que permitió rescatar sanas y salvas a 76 personas.

Como resultado de la intervención, dos personas presuntamente vinculadas con el secuestro fueron capturadas y uno de los presuntos delincuentes fue abatido por la acción de la Fuerza Pública.

En total, 87 ciudadanos recuperaron su libertad: 11 fueron liberados y 76 rescatados.

Los primeros héroes de una operación que le dio la vuelta al mundo

Los integrantes del Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (COPES) de la Policía Nacional también fueron protagonistas de esta historia que acaparó la atención nacional e internacional, gracias a una brillante intervención que evidenció su preparación, profesionalismo y capacidad para proteger la vida.

A esta hazaña se suma la actuación de aquellos policías del servicio de vigilancia que, desde los primeros momentos de la emergencia, asumieron los riesgos, actuaron con determinación y consiguieron poner a salvo a la primera mujer secuestrada.