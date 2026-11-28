En el barrio San José de los Campanos, fue lesionado con proyectil de arma de fuego Darwin Tinoco Orbine, quien alcanzó a ser remitido a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.

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De acuerdo a testigos el hoy occiso, al parecer, intentaba cometer el hurto de una cadena de oro a un ciudadano; este último, reaccionó con un arma de fuego y le disparó.

Según la Policía Metropolitana de Cartagena, el hoy occiso registra dos anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto y abuso de confianza. Además habría recobrado la libertad hace pocos días.

El organismo policial y la Fiscalía General de la Nación investigan los hechos para identificar a la persona que accionó el arma, quien huyó del lugar y no ha comparecido ante las autoridades.