La Gobernación de Bolívar, a través de la Dirección de Participación Ciudadana, adscrita a la Secretaría de Interior y Asuntos Gubernamentales, firmó el “Pacto por la Participación y el Diálogo Social”, con representantes de las organizaciones sindicales y las organizaciones no gubernamentales del departamento.

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Como garantes firmaron la Contraloría General de la República, la Contraloría Departamental de Bolívar, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación.

La firma se realizó en la sede de la Contraloría Departamental, al cierre de una mesa de diálogo social que reunió a dirigentes sindicales, ONG, veedurías ciudadanas y funcionarios del ente de control. La jornada hizo parte de la Semana de la Participación Ciudadana “Bolívar decide contigo”, que se realiza del 23 al 27 de noviembre por iniciativa del Consejo Departamental de Participación Ciudadana.

Durante la mesa, los participantes dialogaron sobre trabajo decente y participación, control social y transparencia, y la participación de sindicatos y ONG en el Consejo y otras instancias. Previamente, los asistentes recibieron una charla sobre control social.

Los compromisos del pacto

El pacto, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, periodo del Consejo de Participación Ciudadana, establece cinco compromisos:

* Espacio permanente de diálogo social: la Gobernación promoverá al menos dos encuentros con sindicatos y ONG durante 2027, en el marco del Consejo Departamental de Participación Ciudadana, para abordar temas de trabajo decente y participación.

* Formación en control social y veedurías: con el acompañamiento de la Contraloría, se realizará al menos una jornada de formación en control social, veedurías ciudadanas y acceso a la información pública.

* Observatorio Departamental de Participación Ciudadana: una herramienta para hacer seguimiento a las instancias de participación del departamento y apoyar la toma de decisiones.

* Mesas territoriales de participación por ZODES: espacios de diálogo en las Zonas de Desarrollo Económico y Social que llevarán las propuestas de los territorios al Consejo.

* Compromiso de las organizaciones: sindicatos y ONG socializarán el pacto con sus bases, participarán en los nuevos espacios y ejercerán el control social de manera informada y propositiva.

“Este pacto demuestra que el diálogo es el camino para construir un Bolívar más participativo. Los sindicatos, veedurías y las ONG no solo serán escuchados: tendrán espacios concretos para incidir en las decisiones del departamento”, afirmó Andrés Betancourt González, director de Participación Ciudadana de la Gobernación de Bolívar.

El documento fue firmado por Andrés Betancourt González, director de Participación Ciudadana; Ángela María Vergara González, secretaria del Interior, y Antonio Cantillo Bustillo y Jean Paul López Lugo, consejeros representantes de los sindicatos y de las ONG ante el Consejo Departamental de Participación Ciudadana.

Garantes del pacto

Como garantes, y vinculándose al proceso, también firmaron, el gerente departamental Bolívar de la Contraloría General de la República, la Contralora Departamental de Bolívar, el Procurador Regional, el Procurador Provincial y la representante de la Fiscalía General de la Nación.

Su importante participación fortalece las garantías para que los compromisos se cumplan y refuerza el control social y la transparencia como ejes del acuerdo.

Durante la jornada, la Contraloría Departamental también entregó un reconocimiento a veedores ciudadanos destacados por su labor de control social en el departamento. Además, los sectores eligieron a sus voceros, que presentarán los resultados del diálogo este viernes 27 de noviembre en la segunda sesión ordinaria del Consejo Departamental de Participación Ciudadana, con la que se cierra la semana.