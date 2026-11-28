Los sueños de Jhojan Priolo Arenas, un niño del barrio Puerta de Hierro que anhela convertirse en rey vallenato y ser un reconocido acordeonero, comenzaron a sonar más fuerte este sábado, cuando el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, regresó a su barrio para entregarle el acordeón profesional que tanto deseaba.

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La historia comenzó en septiembre, el día en que el mandatario distrital visitó Puerta de Hierro para entregar la Calle del Ferrocarril, una nueva vía que rompió décadas de aislamiento y mejoró la conexión de esta comunidad con el Corredor de Carga y la zona industrial de Mamonal.

En medio de la jornada, Jhojan se acercó al alcalde y le compartió su sueño de convertirse en un gran músico vallenato. Con la ilusión propia de un niño que sabe lo que quiere para su futuro, le pidió un acordeón profesional y clases para aprender a tocarlo y perfeccionar su talento.

El alcalde escuchó su petición y, desde entonces, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), el pequeño comenzó a recibir clases de acordeón, dando los primeros pasos para hacer realidad su aspiración musical.

Hoy, el alcalde Dumek Turbay volvió a Puerta de Hierro, esta vez, con un regalo muy especial: el instrumento que acompañará a Jhojan en su camino de formación y aprendizaje musical.

La entrega estuvo marcada por una parranda vallenata familiar, sin licor, en la que participaron sus familiares y vecinos. Entre sones, alegría y el entusiasmo de la comunidad, el nuevo acordeón se convirtió en el protagonista de una tarde que quedará en el recuerdo del pequeño y de quienes lo acompañaron.

Más allá de la entrega de un instrumento, el encuentro representa una apuesta por el talento de la niñez cartagenera y por la importancia de brindar oportunidades para que los sueños de los niños encuentren caminos para hacerse realidad.

La historia de Jhojan también refleja el valor de escuchar a las comunidades y reconocer que, detrás de cada barrio, hay historias de esfuerzo, esperanza y sueños que merecen ser acompañados.

En Puerta de Hierro, donde hace pocos días la nueva Calle del Ferrocarril comenzó a transformar la movilidad y la conexión de sus habitantes, hoy otro sueño empezó a tomar forma: el de un niño que quiere conquistar los escenarios del vallenato con su acordeón.

Y mientras Jhojan comienza a familiarizarse con su nuevo instrumento, su familia y sus vecinos celebran con él la oportunidad de seguir aprendiendo, creciendo y soñando en grande.